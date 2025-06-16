«Каждое разрытие — под микроскопом»: мэр Кудрявцев пообещал жёсткий контроль за ремонтом улиц

В Новосибирске теперь каждое вскрытие асфальта будут проверять — без согласования и сроков разрывать никто не даст.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев заявил, что город усилит контроль за всеми земляными работами на дорогах. Теперь каждое разрытие будет проходить через Единый информационный портал и согласовываться с Центром организации дорожного движения. Без регистрации — штраф.

«Делаешь вскрытие — значит, отвечаешь за восстановление покрытия», — подчеркнул мэр. Подрядчики обязаны отчитаться о сроках, объёмах и обеспечить восстановление дорожного полотна в срок. За срыв — ответственность рублём.

Городские власти обещают: стихийных «раскопок» на улицах больше не будет. Особое внимание — магистралям, участкам с трафиком и улицам с недавним ремонтом. Работы «по старинке», когда яму вскрыли, бросили и уехали, — под запретом.