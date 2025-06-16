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общество

Кремль планирует заблокировать Telegram. Официальное заявление Пескова

Фото: freepik.com

Слухи о возможной блокировке Telegram Кремлём вызвали обеспокоенность среди российских пользователей. Граждане опасаются лишиться привычного канала коммуникации. Пресс-секретарь президента, Дмитрий Песков, высказался по поводу этих сообщений.

По его словам, у администрации президента нет намерений ограничивать или полностью блокировать работу мессенджера.

"Мне абсолютно ничего не известно о каких-либо подобных замыслах", — заявил Песков в ответ на вопрос корреспондента Life.ru.

Напомним, что слухи о скорой блокировке Telegram в России возникли после введения ограничений на его использование в Чечне и Дагестане. Региональные власти объяснили своё решение тем, что мессенджер нередко используется для координации незаконной деятельности, как, например, во время недавних беспорядков в аэропорту Махачкалы.

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Александр Борисов
журналист

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