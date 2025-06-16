Крупный банк доставил «Коробки храбрости» в больницы по всей Новосибирской области

Сотрудники Сбера передали более 20 «Коробок храбрости» в детские больницы и медицинские учреждения по всей Новосибирской области. В этой благотворительной акции банк участвует уже около 10 лет. В этом году к сбору подарков смогли присоединиться и жители города — благодаря интеграции акции в праздник спорта и благотворительности СберПрайм Зелёный Марафон.

В парке «Арена» в рамках Зелёного Марафона была построена большая коробка для сбора подарков. Каждый гость марафона мог внести свой вклад — и буквально за несколько часов коробка наполнилась игрушками, развивающими наборами и креативными подарками для маленьких пациентов, которым требуется поддержка перед прохождением лечения, или непростыми операциями.

Подарки ребятам волонтеры Сбера доставили как в крупные медучреждения региональной столицы – Новосибирскую областную клиническую больницу, клинику им. Е.Н. Мешалкина, Детскую туберкулезную больницу, Центр социальной помощи семье и детям «Заря» — так и в детские отделения ЦРБ в разных районах области.

Александр Солоп, управляющий Новосибирским отделением Сбера:

«Эта акция каждый год напоминает нам: поддержка и участие — это просто. Вовлечённость наших сотрудников и желание жителей региона помочь говорят сами за себя. Мы гордимся тем, что можем быть рядом там, где важны добрые дела».

«Коробка храбрости» — это не просто игрушки. Это жест поддержки, который помогает детям справиться со страхом, почувствовать заботу и стать чуть храбрее на пути к выздоровлению.