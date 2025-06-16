Мэр Новосибирска приглашает горожан посмотреть патриотическое кино в Нарымском сквере под открытым небом

В Нарымском сквере открылся сезон проекта «Кино на траве». Об этом сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своём телеграм-канале. По его словам, такие показы делают летние вечера в городе насыщеннее и интереснее. Кинопоказы будут проходить по пятницам, при условии хорошей погоды. Всего запланировано девять тематических вечеров.

Ближайший показ состоится в пятницу, 20 июня, и будет посвящён теме «Память поколений». 2025 год объявлен Годом защитника Отечества, а также в этом году исполняется 80 лет Победе. В рамках второго вечера проекта зрителям предложат фильм о событиях Великой Отечественной войны.

Фильм для показа выбирали сами новосибирцы с помощью онлайн-голосования. В опросе участвовали три картины:

- «А зори здесь тихие» (2015),

- «Солдатик» (2018),

- «Суворовец 1944» (2024).

Мэр также поделился, что с удовольствием пересматривает советские фильмы. Среди его любимых — «В бой идут одни «старики» и «Бриллиантовая рука».

Организаторы приглашают горожан приходить с пледами и проводить летний вечер вместе. Проект реализуется при поддержке движения «Движение Первых».