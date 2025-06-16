Налоговая подала более 32 тысяч исков к новосибирцам из-за долгов по НДФЛ

В Новосибирске Налоговая подала десятки тысяч исков по взысканию НДФЛ.

С января по апрель 2025 года Межрайонная ИФНС № 17 по Новосибирской области направила в суды свыше 32 тыс исков о взыскании задолженности по НДФЛ с физических лиц. Общая сумма требований превысила 960 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФНС России, на начало мая, общий долг граждан, не зарегистрированных как индивидуальные предприниматели, составил 696 млн рублей — на 38% больше, чем годом ранее. Задолженность чаще всего возникает после сделок с недвижимостью, получении имущества в дар, доходов от продажи ценных бумаг и других налогооблагаемых операций.

56 жителей региона должны налоговой более миллиона рублей, а максимальная сумма долга одного человека достигла 37,7 млн рублей. Об этом пишет РБК Новосибирск.

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