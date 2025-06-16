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вчера 23:43
общество

Налоговая заподозрила перевозчиков для больных в Новосибирске в завышении цен и проверит их деятельность

Ru.freepik.com

Налоговики начали проверку, подозревая, что частные перевозчики пациентов взимают чрезмерную плату за короткие городские поездки

В больнице пациентам предлагали частную услугу по перевозке тяжёлых больных: за 8-км поездки и подъём на этаж платили около 25 500 рублей — при этом никаких документов, чека или договора вам не выдали. Такая схема с визитками, распространяемыми персоналом медучреждения, попала в поле зрения налоговой. По неофициальным данным, перевозчик зарегистрирован как ИП в Кемеровской области, но работает в Новосибирске.

Налоговики выдвинули подозрения — возможны нарушения закона о ведении бизнеса. Однако формальную проверку проведёт именно налоговая служба Кузбасса, а не новосибирская — документы и материалы были направлены по месту регистрации перевозчика.

Одновременно в одной из городских больниц подтвердили: реклама частника действительно появлялась в приёмной, но подтвердить причастность персонала не смогли. Владелец визиток пока молчит, ИНН и название фирмы не раскрывает.

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Юрий Перевозов
Журналист

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