Навоз — не мусор: новосибирские аграрии шлют сотни заявлений в Россельхознадзор

В области разгорелся бюрократический спор: сельхозпредприятия массово доказывают, что навоз — не отход, а ценное удобрение. Уже 225 хозяйств отправили бумаги чиновникам.

С начала 2025 года в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора хлынул поток уведомлений от аграриев — каждое второе предприятие региона спешит официально заявить: навоз — побочный продукт, а не мусор.

Ведомство уже получило 225 таких сообщений, и, судя по всему, это только половина от тех, кто обязан отчитаться. Все заявления — об использовании навоза для удобрения полей. Ни одно не касается статуса отходов.

Сельхозпроизводители пытаются застраховаться от возможных проверок и штрафов: если навоз не оформлен как ППЖ (побочный продукт животноводства), он автоматически может попасть под более жёсткое регулирование.

Сельхозбизнес в Новосибирской области сейчас и так не в лучшем положении: из-за давления и нестабильности некоторые предприятия уже объявили о заморозке цен.