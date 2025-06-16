Неделя адской жары ожидается в Новосибирске после длинных выходных

На следующей неделе в Новосибирске ожидается аномально жаркая погода с кратковременными дождями. Согласно прогнозу "Яндекс.Погоды", температурный фон будет колебаться от +16°С до +32°С, при этом пик жары придется на четверг, 19 июня, когда дневная температура достигнет +32°С, а ночная не опустится ниже +22°С.

Метеосервис Gismeteo подтверждает жаркую погоду, прогнозируя максимальные значения до +30°С днем. При этом осадки ожидаются в начале и конце недели — в понедельник, а также с пятницы по воскресенье. Ночные температуры по данным Gismeteo составят +14...+22°С.

Несмотря на прогнозируемые дожди, синоптики предупреждают о сохранении высокой температуры воздуха, которая в отдельные дни может достигать +35°С. Такие погодные условия характерны для начала аномальной жары, которая установится в регионе.

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