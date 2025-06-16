Никита Михалков признался в зависти к новосибирским зрителям

В Новосибирске стартовал Второй Международный фестиваль имени Эдуарда Артемьева «Сибириада», торжественное открытие которого состоялось в Государственном концертном зале имени А.М. Каца.

Особенным моментом вечера стало исполнение сюиты из музыки к фильму «Сибирский цирюльник» Никиты Михалкова. Произведение прозвучало в исполнении Новосибирской хоровой капеллы и Сибирского фестивального оркестра под руководством Михаила Симоняна.

В своём видеообращении знаменитый режиссёр признался: «Я очень завидую всем тем, кто будет присутствовать на программах этого фестиваля, потому что они ещё раз испытают наслаждение и восторг от того, что услышат музыку этого гениального русского композитора».

Фестиваль продолжит свою работу 25 июня концертом «Эдуард Артемьев: новые прочтения. Открытия и премьеры», где впервые прозвучат завершённые сыном композитора — Артемием Артемьевым — ранее не исполнявшиеся произведения.

Завершится музыкальный марафон 29 июня гала-концертом, посвящённым знаменитым киноработам Эдуарда Артемьева. Зрители услышат любимую музыку из фильмов Андрея Тарковского, Андрея Кончаловского, Никиты Михалкова и других выдающихся режиссёров.

Организаторами фестиваля выступили Правительство Новосибирской области, министерство культуры региона, Новосибирская филармония и Союз молодых композиторов. Проект реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

Ранее Сиб.фм рассказывал о реакции Михалкова на похоронщиков из Новосибирска