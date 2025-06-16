Новосибирские фонтаны прошли очистку и техобслуживание

16 июня пресс-служба мэрии Новосибирска сообщила о завершении технического обслуживания городских фонтанов. Специалисты МКУ «Городской фонтан» провели комплекс работ на 15 водных объектах города.

В рамках обслуживания выполнена полная замена воды, механическая очистка чаш с применением специального оборудования и моющих средств. Проведена проверка и настройка насосного и фильтрующего оборудования. Особое внимание уделили удалению разнообразного мусора – от естественных загрязнений до предметов, оставленных людьми: игрушек, ключей, монет и других мелких вещей.

В пресс-центре напомнили о случаях прошлого сезона, когда из фонтанов извлекали даже электросамокаты и аквариумных рыбок. Согласно установленному регламенту, фонтаны будут работать до 1 октября текущего года.

Ранее сообщалось, что на улице Ленина в Новосибирске демонтируют фонтан.