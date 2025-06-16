Новосибирца будут судить за жестокое убийство женщины

Перед судом предстанет местный житель за убийство женщины.

44-летний житель села Решеты Кочковского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, в ночь на 10 апреля 2025 года он поссорился с женщиной во время совместного распития алкоголя.

В ходе конфликта мужчина избил и задушил потерпевшую, нанеся ей более 30 ударов ногами. Женщина скончалась на месте.

После случившегося обвиняемый пытался запутать следствие, выдвигая ложные версии, в том числе о падении женщины в погреб.

Уголовное дело направлено в Ордынский районный суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

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