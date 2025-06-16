Новосибирца оштрафуют за полёт квадрокоптера вблизи аэродрома

В Новосибирске местного жителя оштрафуют за запуск беспилотника.

Жителя Новосибирска привлекли к административной ответственности за незаконный запуск квадрокоптера в зоне действия аэродрома Гвардейский.

По данным Новосибирской транспортной прокуратуры, инцидент произошел в апреле 2025 года. Мужчина управлял беспилотником без разрешения от органов воздушного движения и местных властей.

В связи с чем нарушителя оштрафуют по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает штраф до 50 тыс рублей.

Напомним, что в Новосибирске по требованию прокуратуры выплачено более семи млн рублей долгов по зарплате