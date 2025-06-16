Опасный запуск дрона. Где в Новосибирске запрещён полёт беспилотников и какой грозит штраф

В Новосибирске участились случаи несанкционированного запуска дронов вблизи стратегических объектов. Нарушителям выписывают штраф. Что грозит за запуск беспилотника без разрешения и сколько придётся заплатить за нарушение правил – в материале Сиб.фм.

Дроны под ограничением

В России введены ограничения на эксплуатацию дронов и квадрокоптеров из-за необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства страны. Использование беспилотных аппаратов несет потенциальные риски для авиации, особенно вблизи аэропортов, а также может использоваться для несанкционированной съемки важных объектов. Кроме того, беспилотники могут нарушать право на неприкосновенность частной жизни, позволяя вести скрытое наблюдение.

С начала марта 2024 года общий запрет на полеты беспилотников был смягчен. Теперь для дронов весом до 30 кг не требуется специальное разрешение при соблюдении определенных условий: полет на высоте не более 150 метров, в дневное время и в пределах видимости оператора. Разрешение необходимо для полетов в запретных зонах, над местами массового скопления людей или в районах проведения охранных мероприятий. БПЛА тяжелее 30 кг подлежат обязательной регистрации.

Максим Сикач, специалист конторы адвокатов «Берест», отметил, что количество регионов с ограничениями на полеты дронов сократилось, что связано с развитием обучения управлению беспилотниками в образовательных учреждениях.

Сроки полного снятия ограничений на использование беспилотников в России пока не определены. По мнению экспертов, они могут зависеть от ситуации в отдельных регионах и общей политической обстановки. В настоящее время наблюдается тенденция к ужесточению законодательства в сфере национальной безопасности, а дроны рассматриваются как устройства двойного назначения, что затрудняет определение целей их использования.

Можно ли запускать детские дроны?

Для запуска детских игрушечных дронов также существуют определенные правила. Если вес игрушки не превышает 150 граммов, проблем не возникает при условии, что полет осуществляется на высоте не более полутора сотен метров и в пределах видимости. В противном случае требуется регистрация и получение разрешения на полеты.

Где получить разрешение на запуск дрона?

Для получения разрешения на использование БПЛА необходимо обратиться в Единую систему организации воздушного движения для согласования плана полета. Также требуется разрешение субъекта РФ или органа местного самоуправления, а в ряде случаев – разрешение ФСБ.

В выдаче разрешения могут отказать при неполном пакете документов, отсутствии необходимых разрешений или если зона закрыта для полетов. Но отказ может быть обжалован в суде.

Какой предусмотрен штраф за запуск дронов в Новосибирске?

Как сообщили в департаменте по ЧС мэрии Новосибирска, наиболее часто встречаются случаи неправомерного использования дронов с максимальным взлетным весом до 30 кг в личных целях. Зачастую, это связано с неосведомленностью владельцев беспилотников о правилах использования воздушной зоны РФ и потенциальных рисках.

Нарушение установленных правил пользователями воздушного пространства влечет за собой наложение штрафных санкций:

- для физических лиц: от 20 до 50 тысяч рублей;

- для должностных лиц: от 100 до 150 тысяч рублей;

- для юридических лиц: от 250 до 300 тысяч рублей, либо приостановка деятельности на период до 90 дней.

Несоблюдение правил лицами, не имеющими права на использование воздушной зоны:

– для граждан: от 30 до 50 тысяч рублей;

– для должностных лиц: от 50 до 100 тысяч рублей;

– для юридических лиц: от 300 до 500 тысяч рублей, или приостановление работы на срок до 90 суток.

Как запустить дрон и не нарваться на штраф?

Для осуществления полета необходимо соблюдать следующий порядок действий:

1. Не позднее, чем за 24 часа до запланированного вылета, требуется подготовить и отправить план полета беспилотного воздушного судна в соответствующий региональный диспетчерский центр Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД). Рекомендуется использовать для этого веб-платформу СППП.

План полета должен быть составлен в соответствии с требованиями, установленными в Табеле сообщений о движении воздушных судов, действующем в Российской Федерации. Заполнение плана полета производится латинскими буквами. В поле №18 после идентификатора RMK/ разрешается вносить информацию на русском языке. Обязательным является использование русских букв после идентификатора OPR/, где указывается название организации или персональные данные физического лица.

2. В день проведения полетов, не менее чем за два часа до начала, необходимо сообщить период фактического выполнения работ в главный центр ЕС ОрВД, если установлен временный режим, либо в региональный центр ЕС ОрВД, если действует местный режим. На основании этой информации осуществляется активация временного или местного режима.

3. Запросить и получить разрешение на использование воздушного пространства и согласовать условия полета с соответствующим региональным центром ЕС ОрВД.

4. Не позднее чем через 5 минут после начала полета необходимо уведомить об этом соответствующий региональный центр ЕС ОрВД или отправить сообщение о взлете через веб-сервис СППИ.

В период выполнения полетов обязательно:

1. По запросу оперативных служб ЕС ОрВД предоставлять информацию о текущем местоположении и высоте полета беспилотника.

2. В случае получения сигнала «Режим» немедленно принять меры для устранения нарушения. О предпринятых действиях сообщить в региональный центр ЕС ОрВД.

3. При получении указания о прекращении полёта или сигнала «Ковер» немедленно остановить дрон. О совершении посадки доложить в региональный центр ЕС ОрВД.

4. В случае возникновения нештатной ситуации сообщить в региональный центр ЕС ОрВД о произошедшем инциденте, местонахождении дрона и планируемых дальнейших действиях.

5. При обнаружении в зоне полета пилотируемого воздушного судна немедленно прекратить полет и доложить об этом в региональный центр ЕС ОрВД.

6. В случае отмены полетов оперативно уведомить главный ЕС ОрВД для деактивации режима.

7. Не позднее чем через 5 минут после завершения полета необходимо уведомить об этом соответствующий региональный центр или отправить сообщение о посадке через веб-сервис СППИ.