Открытость и патриотическое воспитание: по поручению Губернатора НСО актуализирован региональный закон о молодежной политике

Глава региона подчеркивал необходимость развития молодежной политики, выявления и тиражирования наиболее интересных молодежи воспитательно-патриотических мероприятий в ходе VIII Пленума Новосибирского областного совета ветеранов в мае текущего года. «Наша задача – в течение и по итогам года определить наиболее эффективные, наиболее востребованные жителями, и прежде всего молодёжью для того, чтобы закрепить их как постоянные и рекомендуемые для тиражирования в последующие годы во всех муниципалитетах нашей области», – определил задачи дальнейшей совместной работы Губернатор Андрей Травников.

Основной доклад представил руководитель департамента молодежной политики Новосибирской области Василий Носков. В частности, он подчеркнул, что документ направлен на повышение открытости и доступности молодежной политики региона. «В новой редакции устанавливается обязанность уполномоченного органа обеспечивать открытость и доступность информации о реализации молодежной политики включая данные мониторинга эффективности патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи», – отметил Василий Носков.

В соответствии с изменениями, утверждается комплекс мер по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, а также порядок межведомственного взаимодействия органов государственной власти Новосибирской области при реализации молодежной политики. Кроме того, расширяются полномочия департамента молодежной политики Новосибирской области в части реализации молодежной политики на территории региона, нормативно-правового регулирования в отрасли, содействия развитию инфраструктуры молодежной политики и реализации выдвигаемых инициатив.

Законопроект «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «О молодежной политике в Новосибирской области» был одобрен Правительством региона и будет внесен для рассмотрения в Законодательное Собрание Новосибирской области для прохождения процедуры публичных слушаний и рассмотрения на сессии.