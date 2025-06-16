Первая летняя Спартакиада народов Сибири прошла в Кузбассе

Сбер выступил партнером масштабного спортивного события.

Более 500 спортсменов, тренеров и представителей команд их всех регионов СФО стали участниками I летней Спартакиады народов Сибири. С 11 по 15 июня атлеты состязались в 10 видах спорта, включая волейбол, плавание, тяжелую атлетику, спортивную борьбу и борьбу на поясах — корэш. Соревнования прошли в многофункциональном спорткомплексе «Кузбасс-Арена». Официальным партнером I летней спартакиады народов Сибири выступил Сбербанк.

Открывал Игры полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбербанка:

«Сбер поддерживает спорт на всех уровнях. Мы регулярно организуем собственные соревнования и помогаем проводить спортивные события нашим клиентам и партнерам. Уверен, что Спартакиада народов Сибири станет доброй традицией и регулярно будет собирать сибиряков на празднике спорта».

Перед началом Спартакиады губернаторы сибирских регионов почтили память павших в годы Великой Отечественной войны воинов-сибиряков и посетили новые масштабные объекты, которые возводятся в городе. Гости столицы Кузбасса осмотрели Парк Победы имени Г.К. Жукова, стелу «Город трудовой доблести», а также строящиеся музейно-театральный комплекс и гостиницу «Театральная», Восьмой кассационный суд, будущий мемориальный комплекс Александру Невскому, зону комплексного развития территории заискитимской части Кемерова, Фондохранилище государственных музеев Кузбасса, Сибирский филиал РГИСИ.

В рамках деловой программы Спартакиады в Ледовом дворце «Кузбасс» прошла научно-практическая конференция «Задачи и перспективы развития физической культуры и спорта в современных условиях».

Кузбасс для проведения I летней Спартакиады народов Сибири был выбран не случайно. В Кемерове, в частности, находятся крупные многофункциональные спортивные объекты, которые позволяют организовать масштабные мероприятия всероссийского и международного уровней. Среди них: Ледовый дворец «Кузбасс», многофункциональный спорткомплекс «Кузбасс-Арена», теннисный центр.