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общество

Планы по развитию Новосибирского зоопарка представили мэр и губернатор

Фото: Сиб.фм

Власти Новосибирска объявили о новых этапах модернизации городского зоопарка. Мэр Максим Кудрявцев и губернатор Андрей Травников обсудили дальнейшие шаги по развитию учреждения в рамках долгосрочной программы обновления.

Как отметил градоначальник в своем Telegram-канале, в текущем году завершается строительство комплекса «Азия», предназначенного для красных панд, медоедов, японских макак, носух и других видов. Одновременно началась работа над новым комплексом «Африка», где первым появится вольер для карликовых бегемотов.

На модернизацию зоопарка в 2025 году из бюджетов города и области выделят 265 миллионов рублей. Кудрявцев акцентировал, что Новосибирский зоопарк — это значимая достопримечательность не только региона, но и всей России. Особый фокус будет сделан на улучшении условий для посетителей и создании комфортной среды для животных.

Ранее Сиб.фм рассказывал о появлении вольеров животных на карте 2ГИС.

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Рафаэль Адам
Журналист

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