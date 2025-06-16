Почти десятая часть новосибирцев оказалась нищими

Новосибирская область заняла 22-е место в общероссийском рейтинге доходов населения. Согласно исследованию, основанному на данных Росстата за 2024 год, 8,2% жителей региона живут за чертой бедности.

Отмечается положительная динамика — за год этот показатель снизился на 1,2%. Анализ проводился по 85 субъектам РФ и учитывал два ключевых параметра: соотношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, а также долю малоимущего населения.

В Новосибирской области доходы граждан превышают стоимость потребительской корзины в 2,02 раза. Для сравнения, в лидирующем Ямало-Ненецком автономном округе этот показатель составляет 3,94 при уровне бедности 3,5%. Худшая ситуация зафиксирована в Ингушетии, где за чертой бедности находится 25,6% населения, а доходы лишь незначительно (в 1,13 раза) покрывают стоимость минимального набора товаров и услуг.

Эксперты отмечают, что несмотря на некоторое улучшение показателей, проблема бедности в регионе остаётся актуальной. Особое внимание уделяется мерам социальной поддержки и программам экономического развития, которые должны способствовать дальнейшему сокращению числа малоимущих граждан.

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