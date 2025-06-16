Поезд из Северной Корее прибудет в Новосибирск 23 июня

С 17 июня возобновляется движение по самому длинному беспересадочному железнодорожному маршруту, связывающему Пхеньян и Москву. Об этом проинформировали в официальном Telegram-канале РЖД.

Поезда между столицами будут курсировать с периодичностью два раза в месяц, а между Пхеньяном и Хабаровском – ежемесячно. Формирование составов будет осуществляться на территории Северной Кореи.

Согласно расписанию, 23 июня в первой половине дня поезд, следующий из Северной Кореи, прибудет в Новосибирск. Отправление в обратном направлении со станции Новосибирск-Главный запланировано на 28 июня, около полудня. Маршрут поезда включает остановки не только в Новосибирске, но и в таких городах, как Екатеринбург, Омск, Красноярск, Иркутск, Чита и Хабаровск.

"Приобрести билеты станет возможным в ближайшее время в железнодорожных кассах. Продажа открывается за 60 суток до отправления", – уточнили в РЖД.

Железнодорожное сообщение между Россией и КНДР было прервано в 2020 году в связи с началом пандемии коронавирусной инфекции.