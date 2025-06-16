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проиcшествия

Мужчину под Новосибирском будут судить за избиение женщины до смерти

Ru.freepik.com

В Кочковском районе завершено расследование уголовного дела: 44-летнего местного жителя обвиняют в убийстве знакомой во время ссоры.

В селе Решеты Новосибирской области будут судить 44-летнего мужчину, который жестоко расправился со своей знакомой. По данным прокуратуры, в ночь с 9 на 10 апреля они вместе выпивали в частном доме, после чего между ними вспыхнула ссора. В какой-то момент мужчина вышел из себя и начал избивать женщину.

Сначала он ударил её по лицу, потом начал душить, а затем — уже обутыми в тяжёлые берцы — нанёс не менее 33 ударов ногами. Бил по всему телу: по голове, животу, рукам, ногам. Женщина скончалась на месте от полученных травм. Всё произошло в пределах дома — свидетелей не было, и преступник сначала попытался запутать следствие.

Сначала он утверждал, что подруга «упала в погреб», потом путался в показаниях. Однако эксперты установили: смерть наступила от множественных повреждений, нанесённых в короткий промежуток времени. Следствие квалифицировало действия мужчины как убийство с особой жестокостью.

Сейчас дело передано в Ордынский районный суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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Юрий Перевозов
Журналист

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