Мужчину под Новосибирском будут судить за избиение женщины до смерти

В Кочковском районе завершено расследование уголовного дела: 44-летнего местного жителя обвиняют в убийстве знакомой во время ссоры.

В селе Решеты Новосибирской области будут судить 44-летнего мужчину, который жестоко расправился со своей знакомой. По данным прокуратуры, в ночь с 9 на 10 апреля они вместе выпивали в частном доме, после чего между ними вспыхнула ссора. В какой-то момент мужчина вышел из себя и начал избивать женщину.

Сначала он ударил её по лицу, потом начал душить, а затем — уже обутыми в тяжёлые берцы — нанёс не менее 33 ударов ногами. Бил по всему телу: по голове, животу, рукам, ногам. Женщина скончалась на месте от полученных травм. Всё произошло в пределах дома — свидетелей не было, и преступник сначала попытался запутать следствие.

Сначала он утверждал, что подруга «упала в погреб», потом путался в показаниях. Однако эксперты установили: смерть наступила от множественных повреждений, нанесённых в короткий промежуток времени. Следствие квалифицировало действия мужчины как убийство с особой жестокостью.

Сейчас дело передано в Ордынский районный суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.