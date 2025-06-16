Министерство обороны Российской Федерации опубликовало информацию о ходе специальной военной операции по состоянию на 16 июня 2025 года.

16 июня подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации продолжили успешное выполнение задач в ходе специальной военной операции. На всех направлениях отмечается поступательное продвижение и улучшение тактического положения российских войск.

Группировка "Север" продвинулась вглубь обороны противника, нанеся значительный урон силам ВСУ в Сумской и Харьковской областях. В результате точных ударов уничтожено свыше 230 украинских военнослужащих, 8 единиц бронетехники, 3 автомобиля и 3 артиллерийских орудия. Также ликвидированы станция РЭБ и два склада боеприпасов.

На западном направлении войска группировки "Запад" поразили формирования противника в Харьковской области и ДНР. Потери ВСУ составили до 190 человек личного состава, 1 танк и 10 пикапов. Уничтожен склад с боеприпасами.

Южная группировка войск закрепилась на новых рубежах, нанеся удар по семи населенным пунктам ДНР. Противник лишился 175 военнослужащих, 2 единиц бронетехники (включая американский БТР М113), 4 автомобилей и артиллерийского орудия. Уничтожены три станции РЭБ, американская РЛС AN/MPQ-64 и четыре склада.

Центральная группировка войск усилила позиции на донецком направлении, где противник потерял до 490 человек, 4 боевые машины (включая БТР М113), 5 пикапов и артиллерийское орудие. Ликвидирована американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

На восточном направлении группировка "Восток" продолжила наступление в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях. Уничтожено более 175 военнослужащих ВСУ, 1 бронемашина, 11 автомобилей, 3 орудия и 2 станции РЭБ.

Группировка "Днепр" эффективно действовала в Запорожской и Херсонской областях, ликвидировав до 60 военнослужащих противника, 6 автомобилей, 2 станции РЭБ и два склада.

Воздушно-космические силы, ударные БПЛА и ракетные войска поразили 156 важных объектов, включая предприятие ВПК, учебный центр ВСУ, РЛС ПВО, цеха по производству дронов, склады боеприпасов и пункты дислокации иностранных наемников. Системы ПВО перехватили 6 американских управляемых авиабомб JDAM и 104 вражеских беспилотника.