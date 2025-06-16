Росстат зафиксировал майский скачок цен на фрукты, крупы и жильё

Цены в Новосибирской области продолжили рост, и май оказался особенно ощутимым для тех, кто покупает овощи, фрукты и продукты первой необходимости.

По данным Росстата, индекс потребительских цен в регионе за месяц составил 100,5 %. С начала года инфляция в области достигла 2,7 %.

Среди продуктов заметнее всего подорожали бананы — почти на 17 % только за май. Следом идут огурцы, которые прибавили 14,5 %, и морковь, показавшая рост на 9,4 %. В целом по овощной корзине майская динамика оказалась самой резкой с начала года. Из непродовольственных товаров выделились подорожавшие на 3,7 % стиральные порошки и мыло — примерно на столько же выросли и цены на моющие средства.

Отдельно стоит упомянуть рынок жилья. За май аренда квартир в Новосибирской области стала дороже на 1,6 %, а покупка нового жилья — на 0,9 %. Это добавляет давления на семейные бюджеты, особенно с учётом приближающегося высокого летнего сезона, когда спрос на съём возрастает.

Цены на услуги тоже не остались в стороне. Подорожали поездки в отпуск: пакетные туры по России — плюс 4,4 %, по зарубежным направлениям — почти на 5 %. Также выросли расценки на услуги в сфере ЖКХ, в том числе на обслуживание жилых помещений.

При этом есть и немного позитива. На майских прилавках стали дешевле яйца, свежие помидоры и некоторые виды рыбы. Но в целом тренд остаётся прежним: большинство товарных категорий ползут вверх по ценовому графику.