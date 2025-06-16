Сибиряки переходят в «цифру»: почти 100 тысяч семей управляют коммуналкой через приложение «Ключ»

Жильцы всё чаще платят, передают показания и вызывают мастера не в офисе, а в смартфоне.

В Новосибирской области цифровыми сервисами управления жильём через мобильное приложение «Ключ» пользуются уже почти 100 тысяч семей. Об этом сообщила компания «Сибирская генерирующая компания», которая развивает платформу в партнёрстве с региональными управляющими организациями.

Через приложение можно не только оплатить квитанции, но и передать показания счётчиков, заказать услуги сантехника или электрика, контролировать начисления и оставлять обращения. По данным разработчиков, с начала года число активных пользователей выросло почти на треть, что говорит о быстром переходе новосибирцев на дистанционное взаимодействие с жилищными службами.

Особенно активно приложение используют жители мегаполиса и крупных районов области — Новосибирска, Бердска, Искитима и ОбьГЭС. При этом управляющие компании всё чаще переходят на электронный документооборот и сокращают бумажную нагрузку. Пользователи отмечают удобство: уведомления приходят мгновенно, нет очередей и можно отслеживать статус заявки в реальном времени.

Развитие цифровых сервисов в сфере ЖКХ стало одной из приоритетных задач на уровне региона. Ещё в 2023 году власти Новосибирской области рекомендовали управляющим компаниям переходить на цифровую форму взаимодействия с населением, чтобы повысить прозрачность расчётов и упростить доступ к жилищным услуга