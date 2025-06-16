СК возбудил уголовное дело после нападения на журналистов в Новосибирске

Во время съёмок сюжета о мошенничестве на съёмочную группу напали двое мужчин — пострадали люди и техника.

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье 144 УК РФ после инцидента с нападением на съёмочную группу федерального телеканала. Инцидент произошёл 7 июня в момент подготовки видеоматериала о мошеннических действиях.

По информации следствия, двое местных жителей попытались сорвать съёмочный процесс. Они применили физическую силу к журналистам, разбили видеокамеру и мобильный телефон. В результате съёмочная группа получила телесные повреждения. Дело возбуждено по части 3 статьи 144 УК РФ — воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов с применением насилия.

Назначены необходимые экспертизы, ведётся расследование. Следователи устанавливают мотивы и подробности произошедшего.

В последнее время нападения на журналистов в регионах фиксируются всё чаще. Уголовная ответственность за подобные действия предполагает наказание вплоть до лишения свободы. В Новосибирске ранее возбуждались аналогичные дела после конфликтов с представителями СМИ в ходе общественных съёмок.