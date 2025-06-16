82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
16 июня, 20:48
пробки
2/10
погода
+22.8°C
курсы валют
usd 79.00 | eur 90.00
82.76% -1.2
сегодня
16 июня, 20:48
пробки
2/10
погода
+22.8°C
курсы валют
usd 79.00 | eur 90.00
сегодня 19:20
общество

Слепни атакуют раньше срока: в Новосибирске насекомые вышли на охоту из-за жары

Ru.freepik.com

Непрошеные кровопийцы появились почти на месяц раньше обычного — биологи винят аномальное лето.

Жители Новосибирска начали массово жаловаться на укусы слепней — насекомые начали атаковать людей в парках, на дачах и у водоёмов ещё в первой половине июня. По словам специалистов, это почти на три недели раньше обычных сроков. Виной всему — затяжная жара, установившаяся в регионе.

Обычно слепни начинают досаждать к концу июня и активны до конца лета, пока держится жара. Сейчас они массово появились почти на месяц раньше. Насекомые уже активно нападают на людей, особенно в тёплые вечера, а также на животных — лошадей и коров.

Слепни могут выглядеть как муха, а могут быть размером с шершня. Их укус особенно болезненный: перед тем как насытиться, они буквально «режут» кожу ротовыми органами. В поисках пищи насекомые способны преодолевать километры.

Биологи отмечают: укус сквозь одежду невозможен, а в помещениях и транспорте слепни людей не преследуют. Однако отдыхать у воды и загорать на открытых участках сейчас стоит с осторожностью.

Жаркая погода, по прогнозам, в Новосибирской области продержится ещё как минимум неделю. А значит, сезон слепней только начинается — и будет долгим.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Юрий Перевозов
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.