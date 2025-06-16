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общество

Спор вокруг купания лошадей в Оби

Pexels.com

В селе Ленинское конный клуб вывел на водную процедуру несколько лошадей, что вызвало волну замечаний от отдыхающих — они пожаловались на загрязнение и препятствия для купания.

Жители Новосибирской области активно обсуждают видео купающихся животных в соцсетях: одни считают это естественным, другие — поводом для претензий. Некоторые комментаторы отмечают, что навоз животных попадает в воду, мешает людям и создаёт антисанитарную обстановку. Другие защищают клуб, напоминая, что лошадей купают веками и что клуб ежегодно убирает мусор, устраивая субботники.

Представитель конного клуба «Искандер» сообщила, что процедура проводится уже не первый год: кони купаются вместе с воспитанниками клуба, территория всегда убирается, и объявления о запрете купания людей висят на входе. Также организаторы подчёркивают, что не мешают людям — участок выбирается специально, его посещают преимущественно животные.

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Юрий Перевозов
Журналист

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