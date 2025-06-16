«Ставил на колени и угрожал зарезать»: в Новосибирске мужчина избивал женщину на глазах у дочери-подростка

Очевидцы проснулись от криков и час наблюдали жуткую сцену — полиция приехала только через 45 минут.

Жестокий инцидент произошёл ранним утром 16 июня во дворе жилого дома на улице 2-я Высокогорная в Октябрьском районе Новосибирска. Как рассказала очевидец, около пяти часов утра её разбудили женские крики за окном — на улице мужчина избивал женщину, рядом кричала их несовершеннолетняя дочь.

«Он таскал её за волосы, бил, ставил на колени и кричал, чтобы извинялась, — говорит местная жительница. — Девочка в розовом платье умоляла не трогать маму, звала на помощь, а он в ответ угрожал: “Я вас всех порешу. Это семейное”».

По словам свидетельницы, мужчина вёл себя крайне агрессивно, громко матерился, утверждал, что «в Барнауле все его знают», и просил прохожих не вмешиваться. На место вызвали полицию — патруль прибыл спустя 45 минут после начала конфликта. Всё это время, по словам жителей, избиение продолжалось.

Прибывшие сотрудники заковали мужчину в наручники и увезли в отдел. Женщина, как утверждают очевидцы, уехала за ними на другой машине. Официальной информации о возбуждении уголовного дела пока нет — в МВД заявили, что проводят проверку.

Это уже не первый громкий случай бытового насилия за последние дни в Новосибирске. Власти и общественники вновь поднимают вопрос о необходимости более быстрого реагирования полиции на такие вызовы и расширения программ защиты жертв домашнего насилия.