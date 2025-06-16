Суд над мигрантом, убившем семью за 10 тыс руб и наезд на женщину на пляже: итоги 16 июня в Новосибирске

Сиб.фм подвел итоги 16 июня, сообщив о важных событиях, которые произошли в столице Сибири.

«За 10 тысяч убил семью»: в Новосибирске судят мигранта, сбежавшего после тройного убийства.

В Новосибирске начался суд над 39-летним мигрантом из Узбекистана Нуриддином Холматовым, обвиняемым в жестоком убийстве семьи работодателя 11 лет назад. По данным следствия, в марте 2014 года он и его сообщник, остающийся в розыске, убили заказчика ремонта Бобура Холмирзаева из-за долга по зарплате, а затем расправились с его женой и 8-летней дочерью, случайно зашедшими в квартиру.

После преступления тела вынесли на балкон, а сами убийцы скрылись. Холматов 11 лет скрывался за границей, пока в январе его не экстрадировали из Казахстана. В суде он частично признаёт вину, но отрицает убийство ребёнка.

В Новосибирске дети переплывали огромную лужу после ливня.

15 июня сильный ливень вызвал серьезные подтопления в жилмассивах МЖК и Плющихинский Новосибирска. Наиболее проблемными участками стали улица Высоцкого возле остановки "Детский сад" и район Сквера на Плющихинском, где вода полностью затопила проезжую часть.

По словам местной жительницы Дарьи, дети радовались неожиданному "водоему", заходя в лужи по пояс, тогда как водители столкнулись с серьезными трудностями. Она рассказала, что многие автомобилисты были вынуждены разворачиваться и искать объездные пути через дворы. Особенно пострадал водитель "Нивы" — когда он вышел из машины, из салона хлынула вода, и ему пришлось экстренно откачивать ее.

Ситуация осложнялась тем, что вода стояла не только в ливневых стоках, но и покрывала всю проезжую часть, создавая серьезные препятствия для движения транспорта. В то время как дети восприняли потоп как развлечение, взрослые столкнулись с реальными проблемами передвижения по затопленным улицам.

В Новосибирске водитель внедорожника наехал на женщину на пляже.

В Новосибирске произошел инцидент с участием внедорожника — предположительно Toyota Land Cruiser Prado. В выходные дни автомобиль выехал на пляж со стороны улицы Сухарной и совершил наезд на женщину возле дома №275А по улице Береговой.

Пострадавшая 1978 года рождения с полученными травмами была госпитализирована. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.