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Суд продлил арест новосибирскому депутату Украинцеву по уголовному делу о взятке

Фото: Сиб.фм

Центральный районный суд Новосибирска продлил на шесть месяцев меру пресечения в виде содержания под стражей для депутата городского Совета Игоря Украинцева, обвиняемого в получении взятки.

Об этом сообщила пресс-служба управления Судебного департамента по Новосибирской области.

Согласно решению суда, срок содержания под стражей продлен до 6 декабря 2025 года. На 26 июня 2025 года назначено начало рассмотрения уголовного дела по существу. Заседание по продлению меры пресечения прошло в закрытом режиме в понедельник.

Украинцев обвиняется по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки в особо крупном размере). Следствие утверждает, что депутат получил более 3,5 миллиона рублей от руководителя строительной компании за содействие в лоббировании интересов организации при рассмотрении градостроительных вопросов в городском Совете.

Ранее сообщалось, что следователи в Новосибирске требуют оставить депутата Украинцева в СИЗО.

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Кристина Уколова
Журналист

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