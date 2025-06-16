Тигран Киосаян умер или жив? Обнародована информация о режиссёре в коме 16 июня

Российский кинорежиссер и ведущий телепередач Тигран Кеосаян уже на протяжении полугода пребывает в коматозном состоянии. Состояние его здоровья оценивается врачами как стабильно тяжелое. Тем не менее, медики наблюдают позитивные сдвиги, которые вселяют осторожный оптимизм касательно возможности выздоровления.

По словам Маргариты Симоньян, супруги Кеосаяна и главного редактора RT, иногда ее муж демонстрирует реакции на ее голос: может моргнуть веками или совершить слабое движение пальцами в ответ на обращение к нему.

"Тигран реагирует. Не говорит, но откликается. Если попросить его: "Моргни, если ты меня слышишь", – он моргает. Когда я что-то ему говорю, он открывает рот, начинает двигаться, тянет руки", – поделилась журналистка.

Медицинский персонал также отмечает, что в течение последних недель у Кеосаяна стали проявляться отдельные рефлекторные реакции и чувствительность к звуковым и тактильным стимулам. Однако специалисты воздерживаются от каких-либо определенных прогнозов. Врачи подчеркивают, что для полного восстановления потребуется значительное время, возможно, несколько месяцев. Кеосаяну предстоит пройти длительный курс реабилитации и восстановления жизненно важных функций организма.

Кардиолог и кандидат медицинских наук Алексей Федоров ранее объяснял "Царьграду", что процесс восстановления после подобных травм является чрезвычайно сложным и непредсказуемым. По его словам, кома, возникшая в результате клинической смерти, требует продолжительного и комплексного подхода к реабилитации.

Информация о том, что Тигран Кеосаян впал в кому, появилась 9 января 2025 года. При этом госпитализация режиссера произошла еще в декабре 2024 года. Известно, что ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Проблемы с сердцем также стали причиной текущей госпитализации, приведя режиссера к состоянию клинической смерти и последующей коме.