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общество

Троих полицейских уволили в Новосибирске за содействие нелегальной миграции

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске троих полицейских уволили за помощь нелегальной миграции.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, один полицейский действовал в Новосибирске, двое других — в области. Материалы переданы в следственные органы, а сами сотрудники отстранены от службы.

В ведомстве также подчеркнули, что продолжают активно выявлять схемы незаконной миграции, проводя профилактику среди работодателей, учебных заведений и проверяя места массовой регистрации иностранцев.

Ранее Сиб.фм писал, что в Первомайском районе Новосибирска питбайк сбил 7-летнего велосипедиста

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Валерия Митрохина
Журналист

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