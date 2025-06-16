Троих полицейских уволили в Новосибирске за содействие нелегальной миграции

В Новосибирске троих полицейских уволили за помощь нелегальной миграции.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, один полицейский действовал в Новосибирске, двое других — в области. Материалы переданы в следственные органы, а сами сотрудники отстранены от службы.

В ведомстве также подчеркнули, что продолжают активно выявлять схемы незаконной миграции, проводя профилактику среди работодателей, учебных заведений и проверяя места массовой регистрации иностранцев.

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