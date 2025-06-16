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общество

Цыгане устроили купание с шампунем в новосибирском фонтане

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске зафиксирован необычный случай использования городского фонтана не по назначению. Как сообщает Atas.info, несколько цыганок с детьми мыли голову с шампунем прямо в чаше фонтана.

На видео, опубликованном Telegram-каналом АСТ-54 Black, отчетливо видно, как женщины стоят в фонтане, в то время как дети сидят на его ограждении. Рядом заметна пластиковая бутылка с красной жидкостью, предположительно шампунем. Свидетели отмечают, что на замечания прохожих женщины не реагировали.

Данный инцидент вызвал оживленное обсуждение среди горожан о правилах использования объектов городской инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что на улице Ленина в Новосибирске демонтируют фонтан.

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Кристина Уколова
Журналист

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