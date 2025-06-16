Удар — и кома: сибиряк разбил голову на танцполе после драки на базе отдыха

Отдых обернулся больницей: 14 июня в Барабинском районе молодой мужчина впал в кому после конфликта ночью на танцполе.

На одной из баз отдыха в Барабинском районе Новосибирской области произошла драка, которая закончилась тяжёлыми последствиями. По словам очевидцев, около часа ночи 14 июня между двумя молодыми мужчинами вспыхнул конфликт прямо на танцполе. Один из них получил удар, упал и ударился головой о кафельное покрытие.

«Он даже не успел ничего сказать — просто подошёл, и сразу получил. Упал и ударился затылком об плитку», — рассказала свидетельница происшествия. Пострадавшего экстренно госпитализировали. Сейчас он находится в реанимации в состоянии комы. Врачи борются за его жизнь.

Родственники пострадавшего подали заявление в полицию и обратились к другим отдыхающим с просьбой откликнуться, если кто-либо видел, как всё произошло. В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт регистрации инцидента и начали проверку. Устанавливаются все участники и свидетели произошедшего.

По предварительным данным, происшествие могло быть зафиксировано камерами видеонаблюдения на территории базы, однако официального подтверждения этой информации пока нет.