Указ подписан. С 17 июня начнут забирать землю россиян

С 2025 года в России вступает в силу обновленный порядок управления земельными активами, который окажет влияние на всех, кто владеет землей: от владельцев дач и загородных домов до собственников земли в городах. Ключевая цель нововведений – усиление ответственности пользователей земли и борьба с неиспользуемыми территориями.

Что именно изменится?

Теперь в законодательстве дается четкое определение "обработанного участка". Под этим подразумевается территория, на которой нет мусора, сорняков и строительных отходов, где расположены зарегистрированные здания или ведется деятельность в соответствии с целевым назначением земли. Сельскохозяйственные земли должны использоваться строго по профилю. Наличие незарегистрированных или разрушенных зданий может послужить основанием для признания участка необработанным.

Сроки и обязанности для владельцев

Для участков, приобретенных после апреля 2025 года, статус "обработанного" будет присваиваться автоматически после регистрации права собственности. Для владельцев земли, купленной ранее, предусмотрен переходный период до апреля 2028 года, в течение которого они должны привести свои участки в соответствие с новыми требованиями.

В случае обнаружения нарушений владельцу будет направлено предписание об их устранении. Если требования будут проигнорированы, возможны судебные разбирательства, и в крайнем случае – конфискация участка. Однако конфискация является крайней мерой, которая применяется только после неоднократных предупреждений и попыток решить вопрос мирным путем.

Для чего нужны эти изменения?

Главная задача реформы – навести порядок в сфере землепользования, убрать заброшенные участки, которые создают санитарные проблемы и портят внешний вид территорий. Государство усиливает контроль, чтобы повысить эффективность использования земли и снизить экологические риски.

Советы владельцам земли

Специалисты рекомендуют владельцам заранее оценить состояние своих участков, убрать мусор, зарегистрировать все постройки и облагородить территорию. Эти меры помогут избежать проблем с контролирующими органами и увеличить рыночную стоимость земли.

Ухоженный участок – это не только привлекательный объект недвижимости, но и ценный актив, который может приносить прибыль. Новые правила стимулируют более ответственное отношение к земле, превращая ее в эффективный инструмент для получения дохода и ведения бизнеса, сообщает источник.