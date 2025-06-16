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общество

Ужасная статистика: в Новосибирской области за неделю утонули 10 человек, среди них четверо детей

Ru.freepik.com

Аномальная жара и массовый наплыв отдыхавших на водоёмах обернулись трагедиями — МЧС бьёт тревогу.

Аномальная жара и массовый наплыв отдыхавших на водоёмах обернулись трагедиями — МЧС бьёт тревогу.

В минувшие выходные на водоёмах Новосибирской области произошли 10 смертельных инцидентов, включая четыре случая с гибелью детей, что вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Подробности озвучил первый заместитель начальника регионального управления МЧС Евгений Лебедев на оперативном совещании 16 июня.

Причина трагедий — летняя жара и массовый наплыв отдыхающих. Из-за аномально высокой температуры люди массово устремились на речные и озёрные пляжи без обязательных спасательных постов. Жара достигла отметок выше +30 °C, что увеличивает риск несчастных случаев на воде.

По словам Лебедева, в местах стихийного купания детей оказалось особенно много, и в большинстве случаев они находились без присмотра взрослых. Знаки о запрете купания были установлены лишь в двух местах из 120 предполагаемых.

Согласно данным МЧС, из 120 региональных спасательных постов действуют только 33, а из 23 обещанных официальных пляжей открыты лишь 13.

Что дальше? МЧС призывает соблюдать правила безопасности на воде: купаться только в оборудованных местах, не оставлять детей без присмотра, избегать алкоголя перед погружением. Следующая неделя, по прогнозам синоптиков, также будет жаркой — температура воздуха сохраняется выше +30 °C, а это усиливает опасения спасателей.

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Юрий Перевозов
Журналист

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