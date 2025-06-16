В Новосибирске опубликован график отключения горячей воды с 18 июня 2025 года

В пяти районах Новосибирска будет приостановлено горячее водоснабжение в связи с очередным этапом испытаний тепловых сетей. "Сибирская генерирующая компания" опубликовала подробный список улиц, попадающих под отключение в период с 18 июня по 1 июля.

В Дзержинском районе отключение коснется потребителей, подключенных к зоне ПНС-6 от ТЭЦ-5. В перечне значатся улицы: Толбухина, Заслонова, Гусинобродское шоссе, Доватора, Национальная, Трикотажная, Куприна, Есенина, а также 1-й – 8-й Трикотажные переулки и 1-й, 2-й переулки Доватора. Кроме того, без горячей воды останутся жители Геофизической, Суркова, Гладкова, Левитана, Сурикова, Шишкина, Айвазовского, Малой Айвазовского, Промкирпичной, Васнецова, Волочаевской, Репина, Онежской, Якутской, Волжской, 1-й и 2-й Юргинской, Авиационной, Волочаевского и Волжского переулков, Лучезарной, Ползунова, проспекта Дзержинского и Бродского. Также в списке – улицы Промышленная, Электрозаводская, Гоголя, Красина, Комбинатский переулок, Шекспира, Королева, Индустриальная, Комбинатская, Даурская, Глинки, Электрозаводской проезд, Планетная, Алейская, Светлая, Николая Островского.

В Центральном районе временное отсутствие горячего водоснабжения затронет улицы Партизанская, Николая Островского, Крестьянская, Кольцова, Селезнева, Писарева, Демьяна Бедного, Татарская, Ольги Жилиной, Семьи Шамшиных, Каменская, Мичурина, а также район пересечения Красного проспекта и улицы Писарева.

Жителям Калининского района следует приготовиться к отключению горячей воды на улице Кропоткина, на участке от Ипподромской до Светлой.

В Ленинском и Кировском районах аналогичные работы пройдут на теплосетях, идущих от ТЭЦ-2 по Ленинскому выводу, также в период с 18 июня по 1 июля.

В Ленинском районе под отключение попадают: 1-я и 2-я Чулымская, жилые комплексы «Ясный Берег», «Венеция», «Аква-Сити», поселок Восточный, Планировочная, Котовского (от Сада Кирова до Блюхера), Пермитина, Горский жилмассив, Стартовая, Космическая, Выставочная, Блюхера, проспект К. Маркса, площадь К. Маркса, Римского-Корсакова, Плахотного, Ватутина, микрорайон Башня, Геодезическая, Новогодняя.

В Кировском районе горячей воды не будет на улицах Вертковская, Немировича-Данченко (от площади Лыщинского до Ватутина), а также в жилом комплексе «Панорама» и Областной больнице.