В Новосибирске открылся термальный комплекс «Хвоя» у Бердского залива

Новосибирцам сообщили об открытии нового термального комплекса.

У Бердского залива Новосибирской области состоялось открытие нового термального комплекса «Хвоя». В церемонии принял участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, который отметил важность развития туристической инфраструктуры и поблагодарил команду проекта за вклад в популяризацию региона.

Известно, что комплекс рассчитан на 500 гостей и включает термальные и детские бассейны, искусственное течение, сауны, СПА-зону, детскую комнату и кафе. Общая площадь объекта — более 7,6 тыс. кв. м.

Акционер АО «Хвоя» Игорь Ким также поблагодарил власти региона за поддержку.

Напомним, что имущественный комплекс АО «Сибмост» выставлен на аукцион