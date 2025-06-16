В Новосибирске озвучены строгие запреты в Петров пост

Стали известны запреты в Петров пост.

В 2025 году Петров пост у православных верующих продлится с 16 июня по 11 июля — до праздника апостолов Петра и Павла. Это один из четырёх многодневных постов в православной традиции, его продолжительность меняется каждый год в зависимости от даты Пасхи.

Петров пост призван помочь верующим в духовной подготовке через молитву, покаяние, дела милосердия и телесное воздержание. Он считается менее строгим, чем Великий пост, но всё же включает чёткие ограничения.

Что запрещено

- мясо, молочные продукты, яйца и блюда с их содержанием — на всём протяжении поста;

- рыба и растительное масло — по средам и пятницам;

- алкоголь — за исключением вина в выходные и праздники в умеренном количестве;

- шумные развлечения, вечеринки, посещение клубов и просмотр развлекательного контента — также не приветствуются;

- брань, ссоры, праздная болтовня и осуждение других считаются несовместимыми с духом поста.

Календарь питания

строгие дни (понедельник, среда, пятница): сухоядение — сырые овощи, фрукты, орехи, мёд, хлеб;

умеренные дни (вторник, четверг): горячая растительная пища без масла, допускается рыба;

праздничные дни (суббота, воскресенье): разрешены рыба, масло и немного вина.

Тем, кому пост может навредить — беременным, кормящим, детям, людям с тяжёлым заболеванием, военным и тем, кто занят физическим трудом, — допускаются послабления по благословению священника.