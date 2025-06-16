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общество

В Новосибирске по требованию прокуратуры выплачено более семи млн рублей долгов по зарплате

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше семи миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, в Новосибирске после проверки прокуратуры Ленинского района коммерческая организация погасила задолженность по зарплате перед 73 сотрудниками.

Известно, что более семи миллионов рублей не выплачивались работникам с сентября по ноябрь 2024 года. После внесения представления руководителю компании долг был полностью ликвидирован.

Ранее Сиб.фм писал о том, что судебные приставы Новосибирской области взыскали задолженность в размере 14 млн рублей

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Валерия Митрохина
Журналист

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