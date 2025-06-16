В Новосибирске дети переплывали огромную лужу после ливня

Сильный ливень накрыл Новосибирск 15 июня.

Вчера, 15 июня, некоторые районы Новосибирска оказались буквально затоплены из-за мощного ливня — под ударом оказались улицы в жилмассивах МЖК и Плющихинский. На проезжей части на время установился настоящий водоём, в котором, как ни странно, одни нашли повод для веселья, а другие — источник проблем.

Как рассказала Сиб.фм местная жительница Дарья Черникова, серьёзные подтопления были зафиксированы в двух местах: на улице Высоцкого рядом с остановкой «Детский сад» (МЖК), а также на Плющихинском — возле Сквера. Там вода стояла не просто в ливнёвках, а прямо на дорогах, заставляя автомобили разворачиваться и искать обходные пути через дворы.

«Там дети прям купались в луже, по пояс были в воде. Им, конечно, весело было, а взрослые ехали и очень сильно были недовольны тем, что такой сильный потоп образовался», — рассказала очевидец.

По ее словам, ситуация была настолько критичной, что некоторые водители предпочитали разворачиваться и объезжать по дворам. Один из автомобилистов на «Ниве» и вовсе оказался по колено в воде.

«Навстречу нам ехал водитель на "Ниве", вышел из машины, а у него прямо из салона вода потекла. Он начал там отряхиваться, выгребать воду», — рассказала девушка.

Напомним, что вчера из-за ливня на улице Сурикова в Дзержинском районе вновь затопило дома №6, 6/1 и 8