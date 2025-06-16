В Новосибирске пьяный мужчина попытался угнать автомобиль железнодорожника

За прошедшие выходные сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ предотвратили 115 правонарушений, среди которых 64 случая хулиганства и 51 кража. Гвардейцы задержали голого мужчину с ножом, неудачного угонщика автомобиля и пациента больницы, пострадавшего от укуса жены.

12 июня, в День России, в 15:30, в полицию поступил вызов от жительницы СНТ «Ивушка-2» в Мочищенском сельсовете. Она сообщила о мужчине, который бродит по поселку абсолютно голым и демонстрирует свои гениталии. Для оказания помощи правоохранительным органам на место происшествия выехал экипаж ГБР-85 ГВАРДИИ. На улице Центральной охранников встретила взволнованная женщина, указавшая на эксгибициониста. Мужчина успел скрыться в своем доме, но, встретив гвардейцев, заявил, что не считает свои действия постыдными. Пообещав вернуться одетым, он вновь вышел на улицу, но с ножом и напал на охранников. Бойцы ГБР обезвредили агрессивного мужчину, находившегося под воздействием психотропных веществ, и передали его полиции.

В тот же день, в 22:14, экипаж ГБР-85 задержал пьяного мужчину, который пытался угнать автомобиль работника железной дороги. Пока владелец проводил обход территории железнодорожного переезда на улице Грузинская, злoумышленник вскрыл дверь его машины и закрылся внутри. Когда хозяин вернулся и потребовал выйти, тот не подчинился и попытался ударить его через открытое окно. На помощь пришли другие автомобилисты, ставшие свидетелями инцидента. Вмешались бойцы ГБР-85; совместными усилиями автомобиль был возвращен законному владельцу, а угонщик задержан и передан полиции.

Позднее, около 22:23, сотрудники больницы в Заельцовском районе Новосибирска сообщили о буйном пациенте. Мужчина с рваной раной уха был доставлен в медицинское учреждение, но его поведение вызывало трудности при оказании помощи. Он нарочно уронил телефон и обвинил медиков в краже. С помощью бойцов ГБР-77 врачи смогли успокоить пациента и подготовить его к операции. Выяснилось, что травму ему нанесла жена во время ссоры. Медики попросили охранников оставаться с ними до окончания операции для обеспечения безопасности.

Еще один инцидент произошел 12 июня в 03:41 в больнице Ленинского района. Мужчина пришел за помощью после укуса собаки. Ему сделали обезболивающий укол и перевязали руку, но этого оказалось недостаточно. Он стал кричать и угрожать врачам. Только благодаря присутствию охранников ГБР-81 ГВАРДИИ дебошир успокоился и покинул больницу.