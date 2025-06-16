В Новосибирске суд запретил мэрии освобождать участок с пескобазой

Новосибирский суд наложил запрет на попытки городских властей освободить территорию, занятую пескобазой.

Арбитражный суд Новосибирской области постановил, что администрация города Новосибирска и ее структурные подразделения не имеют права предпринимать какие-либо шаги по освобождению земельного надела, находящегося вблизи Оби, в районе Чернышевского спуска. Судебное решение касается запрета на снос ограждений, демонтаж осветительных приборов, остановку строительных работ и любые другие манипуляции с указанной территорией.

Регистрационной палате Новосибирской области также запрещено совершать какие-либо регистрационные действия с правами на этот участок земли, включая его разделение или переоформление.

Иск к городской администрации был подан компанией "Сибирский причал" 9 июня. Компания пытается оспорить односторонний разрыв договора аренды данного участка, предназначенного для размещения временного сооружения. В качестве аргумента компания приводит уведомление от администрации о прекращении действия договора, начиная с 17 июня.

По мнению истца, если не будут приняты обеспечительные меры, мэрия сможет совершить сделки с участком, что сделает невозможным возобновление аренды в случае победы "Сибирского причала" в суде. Компания "Сибирский причал" подчеркивает, что использование площадки для хранения сыпучих материалов является жизненно важным для ее деятельности, и прекращение этой деятельности может привести к краху бизнеса.

Ранее, в июне 2024 года, администрация города сообщила о намерении расторгнуть договоры аренды земли с тремя организациями, управляющими пескобазами, с целью обустройства набережной от Димитровского моста до Заельцовского бора.