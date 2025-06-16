В Новосибирске ЦБ опроверг слухи об отмене старых пятитысячных купюр

ЦБ развеял слухи об изъятии старых пятитысячных купюр.

Центробанк России опроверг распространяемые в Новосибирске слухи об изъятии с 1 июня старых пятитысячных купюр. Банкноты образца 1997 года остаются законным средством платежа и принимаются повсеместно.

В ЦБ уточнили, что принудительного обмена не будет — купюры постепенно выведут из оборота лишь по мере износа, окончательно — к 2035 году. Причина обновления — усиление защиты: новые банкноты снабжены QR-кодом, водяными знаками и улучшенными цветовыми элементами.

Юрист Александр Бударагин рассказал порталу Atas.info, что обмен требуется только при повреждении купюры — это делают бесплатно в любом банке. ЦБ также предупредил об активизации мошенников, которые требуют «срочно обменять старые деньги».