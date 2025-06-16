В Новосибирской области определили ключевые задачи по подготовке к предстоящему отопительному сезону

На заседании правительства Новосибирской области рассмотрели вопросы подготовки к предстоящему зимнему периоду. И.о. министра ЖКХ и энергетики региона Евгений Назаров сообщил, что завершившийся 15 мая отопительный сезон прошел без серьезных технологических нарушений и массовых отключений.

За зимний период зафиксировано 153 нештатные ситуации на тепловых сетях, включая 51 аварию и 102 инцидента, все они были своевременно ликвидированы.

В планах на новый отопительный сезон — подготовка 15 365 жилых домов, 5 ТЭЦ, 1108 котельных, 3902 км теплотрасс, 10 789 км водопроводных и 2407 км канализационных сетей. Особое внимание уделят замене и капремонту 141 котла, 117 км тепловых и 145 км водопроводных сетей.

Муниципальные образования должны получить паспорта готовности к отопительному сезону до 20 ноября 2025 года. Эти меры направлены на обеспечение бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры в зимний период.

Ранее сообщалось, что в Новосибирск возвращается зима — синоптики обещают снег и похолодание.