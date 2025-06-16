В Новосибирской области сократилось строительство жилья, но регион остается в топ‑10 РФ

Темпы ввода жилья снизились — но площадь новых домов по-прежнему одна из крупнейших среди регионов страны.

В Новосибирской области за четыре месяца 2025 года было введено в эксплуатацию почти 977 тыс. м² жилья, что на 4,1 % (или на 41,6 тыс. м²) меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Несмотря на снижение, регион сохранил 8-е место среди 85 субъектов РФ по общему объёму ввода жилья.

Однако по динамике темпа прироста область скатилась к середине рейтинга: по абсолютному росту заняла лишь 62-е место, а по относительному приросту — 55-е. Напомним: после роста в феврале–марте падение стало ощутимей — в апреле введено всего 100,1 тыс. м² жилья, что на 21,4 % (или 27,3 тыс. м²) меньше, чем в апреле прошлого года. Это первое отрицательное изменение месячной динамики после двух месяцев подъёма.

Для населения новость неоднозначная. С одной стороны, ввод жилья остаётся существенным — это тысячи квартир и семей, получивших жилье. С другой стороны, ощутимое снижение месячного объёма ввода недвижимости может сигнализировать об охлаждении строительного рынка. Девелоперы сокращают темпы ввода, несмотря на сохранение лидирующих позиций региона по общей площади жилья.

Факторы спада связаны с ростом стоимости стройматериалов, ужесточением финансирования и нехваткой рабочей силы. Однако эксперты предупреждают: слабое оживление в строительстве в апреле стоит рассматривать как временный спад — скорее, корректировку после активного старта года.