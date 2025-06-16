В Цой-парке открылся фестиваль деревянных скульптур

В экспозиции персонажи народных сказок, мифические существа и абстрактные формы. Некоторые скульптуры интерактивны, так как на них можно посидеть, зайти внутрь или сделать фото. Все объекты органично вписаны в лесной ландшафт парка, подчёркивая его природную атмосферу.

Фестиваль продлится до конца лета. Для гостей подготовлены мастер-классы, экскурсии и арт-прогулки.

Фестиваль стал продолжением культурных инициатив, которые регулярно проходят в парке. Фестиваль развивает экологический и семейный досуг тем, что предлагает безопасное и познавательное пространство на свежем воздухе, где дети и взрослые могут вместе исследовать природу, взаимодействовать с арт-объектами и участвовать в мастер-классах, формируя бережное отношение к окружающей среде и культуру совместного отдыха.