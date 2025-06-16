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общество

В Цой-парке открылся фестиваль деревянных скульптур

Ru.freepik.com

В новосибирском Цой-парке стартовал фестиваль деревянных скульптур «Муравейник живёт».

Пространство парка украсили сказочные композиции из дерева, созданные художниками и мастерами из разных городов. Название «Муравейник живёт» — это отсылка к образу муравейника как символа коллективной деятельности, живого движения и взаимодействия.

В экспозиции персонажи народных сказок, мифические существа и абстрактные формы. Некоторые скульптуры интерактивны, так как на них можно посидеть, зайти внутрь или сделать фото. Все объекты органично вписаны в лесной ландшафт парка, подчёркивая его природную атмосферу.

Фестиваль продлится до конца лета. Для гостей подготовлены мастер-классы, экскурсии и арт-прогулки.

Фестиваль стал продолжением культурных инициатив, которые регулярно проходят в парке. Фестиваль развивает экологический и семейный досуг тем, что предлагает безопасное и познавательное пространство на свежем воздухе, где дети и взрослые могут вместе исследовать природу, взаимодействовать с арт-объектами и участвовать в мастер-классах, формируя бережное отношение к окружающей среде и культуру совместного отдыха.

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Юрий Перевозов
Журналист

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