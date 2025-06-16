Власти Новосибирской области пересмотрят поддержку молодежи: грядут изменения в законодательстве

16 июня правительство Новосибирской области одобрило проект изменений в региональный закон о молодежной политике. Губернатор Андрей Травников отметил, что обновление законодательства позволит систематизировать и распространять лучшие практики работы с молодежью во всех муниципалитетах региона.

Основные нововведения включают утверждение комплексной программы патриотического и духовно-нравственного воспитания, а также четкий регламент взаимодействия органов власти при реализации молодежной политики. Как пояснил руководитель департамента молодежной политики Василий Носков, обновленная версия закона предусматривает обязательную публикацию данных об эффективности бюджетных мероприятий для молодежи.

Законопроект в ближайшее время будет вынесен на общественные обсуждения, после чего поступит на рассмотрение в Законодательное собрание Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что ВРО СоюзМаш помогает привлекать молодежь на предприятия региона.