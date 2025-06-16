Врачи рассказали новосибирским пациентам, как избежать обострений варикоза в жару

Повышение температуры летом влияет на сосуды и может спровоцировать образование тромбов — врачи советуют не игнорировать симптомы и заранее позаботиться о профилактике.

Варикозная болезнь может серьёзно обостряться в летние месяцы, поэтому наступившая жара влияет на сосуды важно правильно поступать, чтобы не усугубить состояние.

Врачи считают, что в тёплое время года венозная система испытывает повышенную нагрузку, ведь сосуды расширяются, усиливаются отёки, появляется тяжесть в ногах. В таких условиях возрастает риск образования тромбов — особенно у людей с избыточным весом, гормональными сбоями или в период беременности.

Особое внимание стоит уделить первым признакам варикоза — вздутию вен, сосудистым «звёздочкам», боли и отёкам. Не стоит откладывать визит к специалисту, так как самолечение и игнорирование симптомов может привести к осложнениям.

Эксперты рассказывают об эффективности различных методов — от аптечных мазей до современных малоинвазивных операций, после которых можно быстро восстановиться.

Также важно знать о профилактике. Летом особенно важно избегать обезвоживания, соблюдать водный режим, носить компрессионный трикотаж, следить за питанием и давать ногам отдых. Активный образ жизни, плавание и лёгкие тренировки помогут поддерживать здоровье вен в жару.