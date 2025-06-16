«За 10 тысяч убил семью»: в Новосибирске судят мигранта, сбежавшего после тройного убийства

На скамье — Нуриддин Холматов: его обвиняют в расправе над работодателем, его женой и 8-летней дочерью. За жизнь троих — 10 тысяч рублей и два телефона.

В Новосибирске стартовал суд по делу о зверском убийстве 11-летней давности. На скамье подсудимых — 39-летний мигрант из Узбекистана Нуриддин Холматов. По версии следствия, он вместе с подельником расправился с работодателем, его женой и восьмилетней дочерью — всё ради 10 тысяч рублей и пары телефонов.

Преступление произошло в марте 2014 года на улице Толстова. Рабочие делали ремонт в квартире и не получали зарплату. Когда заказчик — Бобур Холмирзаев — приехал на объект, его встретили ударами ножа и верёвкой на шее. После убийства мужчины, налётчики убили его жену и ребёнка — те вошли в квартиру и стали свидетелями расправы. Тела вынесли на балкон, после чего скрылись.

Подельник Холматова до сих пор в розыске, а сам он 11 лет скрывался за границей. В январе его экстрадировали из Казахстана. Сейчас он признаёт вину частично, отрицает причастность к убийству ребёнка.

На суде — слёзы, боль и одно требование: «Хочу, чтобы наказали по всей строгости закона», — сказала родственница убитой семьи.

В 2014 году следователи почти сразу вышли на подозреваемых, но задержать по горячим следам не удалось. Уголовное дело рассматривает областной суд. Холматову грозит пожизненное.

Дело Холматова напоминает другую трагедию, произошедшую в Новосибирске в том же году: тогда трое мигрантов убили местного предпринимателя из-за отказа выдать зарплату.