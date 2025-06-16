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проиcшествия

За неделю в Новосибирской области произошло 154 пожара и среди них возгорания в СНТ, жилых домах и на открытых территориях

Ru.freepik.com

С 9 по 15 июня в Новосибирской области пожарные подразделения ликвидировали 154 возгорания.

Почти половина пожаров — 72 случая — связаны с палами сухой травы и мусора. Только за одну неделю спасатели вывезли на вызовы десятки единиц техники, а в жилом секторе благодаря их действиям удалось спасти 14 человек.

Одним из наиболее резонансных случаев стал пожар 14 июня в СНТ «Берёзка» в Искитиме. Загорелся дачный дом, и хотя огонь повредил всего 1 квадратный метр стены, пострадали три человека — женщина и двое детей получили ожоги и были доставлены в больницу. Причиной инцидента, по предварительным данным, стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

Ранее, в ночь на 10 июня, пожар произошёл в частном доме в Чановском районе. Огонь уничтожил жилое помещение, на пепелище позже нашли тело 67-летнего мужчины. Установлено, что он проживал один, а причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём при курении.

Ещё один случай — возгорание в посёлке Коченёво. Пламя охватило хозяйственную постройку на территории частного домовладения, откуда огонь перекинулся на жилой дом. К моменту прибытия пожарных здание было охвачено пламенем. Пострадавших удалось избежать, но здание частично уничтожено.

МЧС напоминает жителям области о правилах пожарной безопасности, особенно при эксплуатации газового оборудования и во время использования открытого огня вблизи дачных строений. Ведомство просит не оставлять детей без присмотра, не использовать самодельные газовые устройства и регулярно проверять вентиляцию в помещениях.

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Юрий Перевозов
Журналист

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