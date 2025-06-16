За неделю в Новосибирской области утонули десять человек, включая четверых детей

Десять человек утонули в регионе за прошедшую неделю.

Как сообщил замглавы МЧС России по Новосибирской области Евгений Лебедев, в регионе за минувшую неделю утонули десять человек, среди них четверо детей.

По его словам, число происшествий на воде выросло на 60% по сравнению с предыдущей неделей и почти вдвое превышает показатель за тот же период прошлого года.

Трагедии произошли в Новосибирске, Искитиме, Кольцово и нескольких районах области. Все случаи гибели детей зафиксированы в неорганизованных местах отдыха.

Напомним, что в Новосибирской области мужчина утонул в котловане